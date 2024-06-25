محافظ جنوب سيناء يفتتح تطوير مبنى تمكين المرأة بمدينة دهب

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تفقد اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير مبنى تمكين المرأة بمدينة دهب، و الدورات التدريبية الجاري تنفيذها بالمبنى.

وأشاد المحافظ، بالدورات التدريبة التي يجري تنظيمها للسيدات السيناوية، والشباب لإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل، مؤكدًا حرصه الدائم على دعم المرأة على أرض المحافظة، وتيسير كافة الإجراءات التسويقية الخاصة بالمشغولات اليدوية، والحرف المختلفة، مؤكدا على أن هذه التدريبات يجري تنظيمها بالمجان، للشباب والسيدات كلًا فيما يتفق مع ميوله ورغباته المستقبلية في المهنة التي يريد العمل بها، لافتًا إلى أنه يجري توفير متدربين ومدربات على أعلى مستوى بالتنسيق مع مديرية العمل بالمحافظة.

وقال اللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس المدينة، إنه جرى تطوير ورفع كفاءة المبني، وتأهيله لتنظيم الدورات التدريبية به، ويتضمن غرفة لتعليم رسم الباترون للتدريب على الخياطة، وغرفة للقص، وغرفة لمكينات الخياطة والتطريز، إضافة إلى قاعة اجتماعات، وقاعة للندريب على الكمبيوتر، وجرى تجهيز هذه الغرف على أعلى مستوى.

وأوضح أنه جار تنفيذ دورتين تدريبية بالتنسيق مع مديرية العمل، ومديرية التربية والتعليم، إحداهما للتدريب على الخياطة، وتستهدف المرأة المعيلة والسيدات البدوية، وتقوم مديرية العمل بتوفير الخامات، والدورة الثانية تستهدف الشباب من الجنسين لتدريبهم على برامج الكمبيوتر المختلفة على مدار شهر كامل، كما عقد المحافظ لقاءً مع المدربين والمتدربين بقاعة المؤتمرات بالمبنى، واستمع إلى آرائهم ومطالبهم، ووجه بتوفير كافة المواد الخام التي تحتاجها برامج التدريب، وأمر بصرف مكافآت مجزية للمتدربين.

وفى آخر اللقاء تم إهداء المحافظ العباية البدوية تقديرًا وعرفانًا من الأهالى للمحافظ.