فوز شباب كفر الشيخ بـ 6 مناصب في نموذج المحاكاة والكيانات الشبابية

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عطية محمد رمضان الفائز بمنصب وكيل أول نموذج محاكاة مجلس الشيوخ على هامش حضور عطيه، احتفالية ثورة 30 يونيو "حماية الهوية المصرية" التى نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات "قطاع الإعلام الداخلى" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الانتخابات الإليكترونية التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة أسفرت عن فوز أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ من أبناء المحافظة على ستة مناصب وهم : عطية محمد رمضان، الفائز بمنصب وكيل أول محاكاة مجلس الشيوخ، ومحمد الراجحى، الفائز بمنصب رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، والسيد الغنام، وكيل ثانى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ولبنى يحيى دراز أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومحمد مجدى، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والمعلومات، وحسن طاهر الشيخ، وكيل أول لجنة الزراعة والرى والموارد المائية.

جدير بالذكر، أن الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني قد أشرفت على انتخابات إلكترونية لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ للاقتراع على تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، وعددهم 14 لجنة نوعية وتشكل هيئة مكتب اللجنة النوعية من رئيس اللجنة والوكيل الأول والوكيل الثاني وأمين السر.