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غلق كلى لكوبرى طه حسين بالقاهرة لمدة أسبوع.. اعرف التحويلات المرورية

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 05:13 م
غلق كلى لكوبرى طه حسين بالقاهرة لمدة أسبوع.. اعرف التحويلات المرورية غلق كوبرى - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة  الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور .. وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة لـ كوبرى طه حسين.. الأمر الذى يستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلى لكامل الإتجاه بالتبادل وذلك على النحو التالى:-

-الغلق الكلى لكوبرى طه حسين بالإتجاه القادم من محور ياسر رزق تجاه محور الفسطاط إعتباراً من الساعة 12 صباحاً يوم السبت الموافق 29/6/2024 وحتى الساعة 12 صباحاً يوم السبت الموافق 6/7/2024 .


-الغلق الكلى لـ كوبرى طه حسين بالإتجاه القادم من محور الفسطاط تجاه محور ياسر رزق إعتباراً من الساعة 12 صباحاً يوم السبت الموافق 6/7/2024 وحتى الساعة 12 صباحاً يوم السبت الموافق 13/7/2024 .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.







كوبري طه حسين

المرور

تحويلات مرورية

اليوم السابع بلس

غلق كوبرى طه حسين

التحويلات المرورية




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