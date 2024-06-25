ضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالي من صيدلية بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة هوية المتهمين بسرقة مبلغ مالي من صيدلية بالعجوزة، وتبين أن أحدهم كان يعمل بالصيدلية، واستعان بباقي المتهمين لارتكاب السرقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض صيدلية بالعجوزة لسرقة مبلغ مالي.



بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنوا من القبض عليهم، وتبين أن أحد المتهمين كان يعمل بالصيدلية، وقرر الاستعانة بباقي المتهمين لسرقتها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.



