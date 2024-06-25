اليوم السابع
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ضبط أب بتهمة تزوير شهادة ميلاد ابنته في قنا.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 12:53 ص
ضبط أب بتهمة تزوير شهادة ميلاد ابنته في قنا.. اعرف التفاصيل ضبط أب بتهمة تزوير شهادة ميلاد ابنته
قنا - صابر سعيد

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ضبطت الأجهزة المعنية بقنا أب بتهمة تزوير شهادة ميلاد ابنته، بدائرة مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا. تعود أحداث القضية عندما وجهت جهات التحقيق لأب مقيم بدائرة مركز نجع حمادي، تهمة التزوير في محرر رسمي، واستخراج شهادة وفاة مزورة لابنته.

أوضحت التحقيقات أن المتهم أحضر ابنته بعد سفره للتشيك وعاد إلى مصر، ثم استخرج شهادة وفاة مزورة لها على خلاف الحقيقة، وأخبر زوجته بوفاتها التي حضرت إلى مصر وتأكدت من أن ابنتهما مازالت على قيد الحياة. تم ضبط الأب وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي قررت إخلاء سبيل المتهم على ذمة التحقيقات.







ضبط اب لتزوير شهادة ميلاد

محافظة قنا

اخبار قنا




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