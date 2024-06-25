دورة تدريبية فى الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع الهلال الأحمر بمحافظة كفر الشيخ، دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوعد، بمقر الهلال الأحمر، بإشراف الإدارة المركزية لتنمية الشباب "العامة للبرامج التطوعية والكشفية".

كما استضافت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، احتفالية ثورة 30 يونيو المجيدة تحمل عنوان "حماية الهوية المصرية" بقاعة البرلمان والتعليم المدني التي نظمها مركز الإعلام ومركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للإستعلامات، بتوجيهات الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ وحضور الأنبا ميخائيل من كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الدورة التدريبية تهدف إلى ضمان جاهزية المتطوعين من أعضاء أندية التطوع للتعامل مع كافة الحالات والإصابات والحوادث والحروق والعديد من الإصابات الأخرى، بغرض إكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة وإسعاف المصاب والحد من المضاعفات التي يتعرض لها نتيجة الإصابة وتعريف المتدربين على الإجراءات الأولية لإنقاذ الحالات المصابة حسب نوع الإصابة.

حاضر اللقاء التدريبي القائد محمد المصرى وأحمد خيرى مدربي الهلال الأحمر المصرى، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وصبحى عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات وباسم سعيد، منسق أندية التطوع بالمديرية.

من جانبه أكّد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن ثورة الثلاثين من يونيو إرتبطت ارتباطًا وثيقًا بالهوية والحفاظ على الشخصية والثقافة المصرية، وتأكيداً لمخزونها الفكري والحضاري الذي دائمًا ما جعل مصر متفردة في محيطها العربي والإقليمي، مضيفا أنها علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، يوم نزلت جموع المصريين انحيازًا لوطنهم، وترسيخًا لهويتهم.

جاءت الاحتفالية بحضور محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وفريق عمل إدارة البرلمان والتعليم المدني، مبروك فرج، مدير مركز النيل للاعلام، وأسماء صديق، اخصائية اعلام ومسؤول البرامج بمركز النيل للاعلام، ومديرى المراكز على مستوى المحافظة.



احتفالية بثورة 30 يونيو



دورة عن الإسعافات الأولية