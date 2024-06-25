خطوط الفايبر ومحولات كهرباء.. مشروعات حيوية بنصر النوبة بأسوان ضمن حياة كريمة

أسوان - صلاح المسن

المبادرة الرئاسية حياة كريمة أحد أكبر المشروعات الكبري الذي تعمل علي تحقيقها الدولة المصرية من أجل تغيير واقع حياة نحو 60 مليون مصري يعيشون فى قري مصر، وتوجه القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومى "حياة كريمة" لتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروعات المستهدفة، وتحقيق نقلة نوعية بمستوي الخدمات بقرى الريف المصرى، وفي محافظة أسوان، يجري تنفيذ مشروعات المبادرة بكافة قري مراكز محافظة أسوان، علي مرحلتين.



وتتواصل معدلات الإنجاز الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة) بقري مركز نصر النوبة، ضمن مراكز المرحلة الأولي، حيث يجري العمل بكل القري الام والقري النابعة بمختلف القطاعات سواء في المرافق العامة وتطوير البنية الاساسية والاسكان والمنشآت التعليمية والصحية والخدمية والزراعية والبيطرية والمتشآت الرياضية والملاعب والطرق والتمكين الاقتصادي.

وقامت الوحدة المحلية لقروى وادى النقرة بمتابعة أعمال توصيل خطوط الفايبر بقرية الكرامة حيث بلغت نسبة التنفيذ 65%. وفي قروى الدكة تم الإنتهاء من تركيب 3 محولات كهرباء جهد منخفض بقرية كشتمنة غرب بالإضافة إلى متابعة أعمال مشروع توصيل خطوط الفايبر بجميع قرى الوحدة حيث بلغت نسبة التنفيذ 40% ، وبقروى أبوسمبل أشرفت الوحدة المحلية على مشروع الصرف الصحى بقريتى قسطل وتوماس و بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 85% وبالتواصل والتنسيق مع المهندس المسئول تم إزالة العقبات من رفع التراكمات التى تعيق الطريق بهدف العمل على سرعة وإنجاز تنفيذ الأعمال وتغطية مناهيل الصرف ، ومن خلال المتابعة الميدانية بقروى قورتة تم الإنتهاء من أعمال إحلال وتجديد أسلاك الكهرباء جهد منخفض بقرية قورتة ثالث و بدء العمل فى مرحلة تركيب كشافات إنارة الشوارع ، وبقروى المالكى تابعت الوحدة المحلية ميدانياً أعمال الرصف الذى ينفذ حاليا بشارع رئيسى داخلى بقرية شاترمة بطول 900 متر ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة).

وفي نطاق مجلس قروي ابو هور يجري تنفيذ 13 من المشروعات الجارية بالوحدة المحلية لمجلس قروى أبو هور بمركز نصر النوبة والتى يتبعها 2 قرية فرعية بإجمالى 5 آلاف نسمة ، و 9 مشروعات تم الإنتهاء من تنفيذها بنسبة بنسبة 100% ، فيما جارى العمل فى 4 مشروعات وتضم إنشاء مركز شباب أبو هور ومكتب البريد ، بالإضافة إلى محطة للرفع واستكمال توصيل خطوط وشبكات الصرف الصحى وخطوط الفايبر حيث وصلت نسب التنفيذ فيها إلى 85%.

وفي قرية المضيق، بالتوازي مع مشروعات المبادرة الرئاسية بالقرية تم إدراج مدرسة المضيق الإعدادية ضمن خطة الإحلال والتجديد ، بالإضافة إلى إستكمال أعمال رفع كفاءة وإحلال مركز شباب قرية المضيق لسرعة نهوه فى أقرب وقت، فضلاً عن قيام مديرية الصحة بإرسال لجنة لحصر وتلبية كافة إحتياجات وحدة طب الأسرة من الرعاية الأساسية والصيانة والأثاثات وتوفير أطباء باستمرار بها، علاوة على قيام مديرية الطرق بتوفير طرق بديلة وتجهيزها لتكون مخارج ومداخل للقرية لتسهيل أى معاناة أو مشقة عن المقيمين فيها ، وليتكامل ذلك مع قيام مديرية الإسكان بالتنسيق مع جمعية تنمية المجتمع بحصر أى منازل تحتاج لإدراجها ضمن مشروع الإحلال والتجديد للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين.

كما قامت الوحدة المحلية لقرى العرب بالمالكى، بمتابعة تدشين البدء فى تنفيذ مشروع رصف شارع بقرية شاترمة على مسافة 900م ضمن البرنامج الرئاسى حياة كريمة.

وقامت الوحدة المحلية لقروى بلانة بإزالة المعوقات والتى من ضمنها تقليم الأشجار التى تعوق إتمام وتنفيذ الأعمال، وتم رفع وردم تراكمات الحفر الناتجة عن أعمال توصيل خطوط المرافق العامة أمام المجمع الزراعى والمجمع الخدمى، فضلاً عن دفع مستويات العمل للانتهاء من مشروع إنشاء محطة مياه الشرب وسرعة تشغيلها للقضاء على مشكلة ضعف وإنقطاع المياه وضمان تلبية وسد إحتياجات الأهالى والمواطنين بقريتى بلانة وأبو سمبل وتوابعهما، حيث وصلت نسب التنفيذ فيها إلى 85%، والمشروعات الجارية بقرية بلانة وتوابعها تشمل 37 مشروعا متنوعا، وذلك لخدمة 45 ألف مواطن موزعين على 4 قرى فرعية وتابع، وتم الانتهاء من 24 مشروعا تم الانتهاء منها بنسبة 100% وتضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ومجمع الصناعات الحرفية، وموقف السيارات والسوق الأسبوعي، فضلاً عن وحدات طب الأسرة والتضامن الإجتماعى والإطفاء، وأيضاً نقطة الإسعاف، وجاري رفع معدلات الإنجاز بالمشروعات المتبقية بإجمالى 13 مشروعا متنوعا.

وفي بلانة يجري تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط الكهرباء، وتقوم الشركة المنفذة بالدفع بـ 5 فرق تعمل على مدار اليوم للإنتهاء من تركيب 11 محول بقدرات تتراوح ما بين 300 إلى 500 ميجا وات، وتم التشديد على الشركة للإلتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لها، ويتم بالتوازى جارى تركيب وزراعة الأعمدة الجديدة بحوالى 500 عمود لنقل خطوط الكهرباء عليها من الأعمدة القديمة لتكون بالحالة والجودة الفنية العالية التى تتواكب مع التجديد الكامل الذى تشهده القرية فى شبكات وخطوط الكهرباء بتركيب الـ 11 محولا مما يساهم بدوره فى إنتظام التيار الكهربائى بالكفاءة المطلوبة ، ويتم إستكمال باقى الأعمال بالمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية على قدم وساق والتى تضم مجمعات خدمية وزراعية وحرفية، وكذا وحدة الإسعاف والمطافئ ومكتب البريد والوحدة الصحية وشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى ومراكز الشباب وإنشاءات وتطوير المدارس، ويتم دخول أى مشروع للخدمة فور الإنتهاء منه حتى يجنى المواطنين ثمار الإنجازات المتتالية لحياة كريمة.

كما تم تجهيز مشغل جديد لتدريب السيدات والفتيات على أعمال الخياطة ومنتجات الملابس داخل الوحدة الصحية التى تم تحديثها وتطويرها وفقاً لبروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومى للمرأة ووزارة الصحة، لتدريب السيدات والفتيات على المهن المتنوعة، وبالتالى تأهيلهم لسوق العمل، وتوفير فرص ومصادر دخل لمساعدتهم على تلبية مطالبهم وإحتياجاتهم الأسرية والمعيشية، وتم استلام موقع المشغل بمشتملاته والمكاوى، وتسكينها بمتابعة من عضوات فرع المجلس القومي للمرأة.

جدير بالذكر أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة وتستهدف 39 وحدة محلية قروية رئيسية و116 قرى توابع و380 نجع وكفر وعزبة، حيث سيتم تنفيذ 1231 مشروعا، وبتكلفة تصل لحوالي 26.8 مليار جنيه بمختلف القطاعات الخدمية.



مشروعات حياة كريمة بقري نصر النوبة



مشروعات حياة كريمة



مشروعات حياة كريمة بقري نصر النوبة بأسوان



جانب مشروعات حياة كريمة بقري نصر النوبة



جانب من مشروعات حياة كريمة بأسوان



جانب من المشروعات



حياة كريمة بقري نصر النوبة



حياة كريمة بقري نصر النوبة بأسوان



مشروعات حياة كريمة بقري نصر النوبة



حياة كريمة بقري أسوان



مشروعات حياة كريمة بقري أسوان



جانيب من مشروعات حياة كريمة بأسوان



مشروعات حياة كريمة بقري نصر النوبة



مشروعات حياة كريمة بقري نصر النوبة



حياة كريمة بقري نصر النوبة بمحافظة أسوان



حياة كريمة بقري نصر النوبة بمحافظة أسوان



مشروعات حياة كريمة بقري نصر النوبة



