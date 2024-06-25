خبير: لولا إنشاء المحطات ذات الكفاءة العالية لوصل تخفيف الأحمال لـ7 ساعات

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور حافظ سلماوى الخبير في مجال الطاقة ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه لولا قيام الدولة المصرية منذ عام 2014 بإنشاء محطات إنتاج الكهرباء ذات الكفاءة العالية وفي مقدمتها محطات سيمنز العملاقة والمحطات المركبة لوصل تخفيف الأحمال في مصر اليوم بسبب نقص الوقود إلى 7 ساعات يوميا.

وأضاف سلماوى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إنتاج الكيلو وات ساعة من الكهرباء في عام 2013 كان يحتاج 212 جرام من الوقود، لافتاً إلى أنه بفضل إنشاء محطات سيمنز العملاقة بقدرة 14 ألف ميجا وات والمحطات المركبة ذات الكفاءة العالية انخفضت إلى 176 جرام من الوقود لكل كيلو وات ساعة.

ويرى سلماوى أن استراتيجية 2040 تعتبر من الحلول التي تنفذها الدولة على المدى البعيد لانشاء احتياطي استراتيجي من الوقود يسمح للدولة بالتعاقد في الأوقات التي تنخفض فيها الأسعار ويتم تخزينها للاستفادة منها، لافتا إلى أن مصر لا تعانى من أزمة في الشبكة الكهربائية ولكن في إمدادات الوقود بعكس أزمة 2013 و 2014 التي كانت تعانى من نقص قدرات الشبكة.