حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية بقرية الدعاء فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، قافلة طبية مجانية في قرية الدعاء بمركز بلطيم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بإشراف الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الغباشي، مدير الإدارة العامة للقوافل العلاجية بالوزارة، والدكتور مجدى شنح، منسق القوافل العلاجية بالمديرية.

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة تضم 9 عيادة طبية تخصصية، تشمل 8 تخصصات ( الباطنة، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، والنسا، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والأنف والأذن)، واستفاد من خدمات العيادات التخصصية بالقافلة 985 مواطنا خلال يومي القافلة، كما تم أيضًا إجراء 152 تحليل طبي بين (معمل الدم ومعمل الطفيليات)، بالإضافة إلى إجراء 5 حالات أشعة عادية وسونار، وكما تم نشر الوعي الصحي من خلال ندوات التثقيف والإرشاد الصحي لـ501 مواطن خلال 14 ندوة.

وأضاف شقوير، في إطار استدامة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (مثل: ارتفاع ضغط الدم والسكري) تم عمل 139 فحص طبي لـ 70 مواطنا خلال القافلة، بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم خدمات الإحالة لأقرب مستشفى لاستصدار التقارير الطبية لمريض، كما تم تحويل 8 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما تم صرف الدواء وتقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا، مقدماً الشكر للمشرفين على القوافل الطبية العلاجية بالمديرية.