حصاد الوزارات.. العمل: الأحد إجازة للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

إعداد: محمد جاد

شهدت دواوين الوزارات اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار، ويرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة العمل: الأحد إجازة للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

وزارة التعليم تعلن رصد 5 حالات غش بامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة

وزير التعليم: لجنة خبراء لمراجعة نموذج الإجابة والأسئلة قبل التصحيح

وزارة التعليم: رصد وإغلاق عدد كبير من جروبات الغش الإلكترونى

وزير الزراعة: أهداف استراتيجية للقطاع الزراعى لتحقيق طفرة فى ضوء التحديات

وزارة البيئة: الموجات الحارة وارتفاع درجات الحرارة تؤثر سلبا على محطات الكهرباء

وزير العمل يعلن تخّرج أول دفعة من مشروع "مهنى 2030" يوليو المقبل

وزير التعليم العالى: وحدة السكتة الدماغية بجامعة عين شمس متكاملة

وزير التعليم العالى يفتتح تطوير وحدة السكتة الدماغية بجامعة عين شمس

وزارة الزراعة تعقد سلسلة ندوات للتوعية حول تأثير درجات الحرارة على الإنتاج الحيوانى

وزير الزراعة يدشن مبادرة مركز البحوث الزراعية لتفعيل دور المراكز الإرشادية

وزير التعليم العالى يلتقى رؤساء مراكز التميز وممثلى الوكالة الأمريكية للتنمية

وزير النقل يبحث مع السفير الألمانى بالقاهرة إدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع

وزارة البيئة: استكمال مسابقة "كلنا فايزين" لجمع وفصل المخلفات بالسيدة والمطرية

وزارة الصحة توجه بتشكيل لجنة لتفقد مستشفى اليوم الواحد بمرسى علم

وزارة الأوقاف: عقد أكثر من 30 ندوة عن مفهوم الوطنية بمناسبة ذكرى 30 يونيو

وزارة الأوقاف تخصص 30 مليون جنيه لمشروع القرض الحسن بدءا من يوليو القادم