حبس يوتيوبر شهير سنتين لاتهامه بالتعدى على سيدة وإجهاضها بالمقطم

كتب سليم على

قضت محكمة جنح المقطم، اليوم، الثلاثاء، بحبس يوتيوبر "أ.س" سنتين، لاتهامه باستعراض القوة فى منطقة المقطم والتعدى على سيدة وإجهاضها.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة بـ محكمة جنوب القاهرة، عن ملابسات تعدى اليوتيوبر "أ.س" وآخرين على سيدة لوجود خلافات بينهما على أرباح فيديوهات اليوتيوب، بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

واستمعت النيابة العامة، إلى أقوال المجنى عليها فى القضية رقم 1694 لسنة 2024 جنح المقطم، وقالت " نجلاء.ع.م.م"، 41 سنة، إنها فى أواخر شهر يناير قبل الماضى، تفاجأت خلال ركنها سيارتها أسفل العقار سكنها بميدان النافورة، بمنطقة المقطم، بشخص ينادى اسمها، وعندما التفتت وجدت شخص يرش فى وجهها مادة حارقة أصابت عينيها، ومنعتها من رؤية ذلك الشخص، من ثم تعدى عليها بالضرب.

وأشارت المجنى عليها، إلى أنها حاولت الهرب منه لكنها لم تتمكن لسيطرتها عليها، محدثًا إصابتها بيدها اليسرى، مما دفعها إلى الصراخ، حتى التف المارة بالشارع حولها، لكنهم لم يتمكنوا من الإمساك به، لهروبه منهم مستقلا سيارة كانت داخلها آخرين.

واستكملت أن المتهم تسبب فى إجهاض جنينها، وعن معرفتها بالمتهمين ووجود خلافات بينهم من عدمه قررت أنها تعرف اليوتيوبر"أ.س"، وولديه "ي.ي" فضلا عن معرفتها بالمدعوة ليلى التى تعرفت عليها لتتولى مهمة قناتها على اليوتيوب ولكنها فوجئت بما حدث لها.