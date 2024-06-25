حبس المتهم بالشروع فى قتل صديقه بسبب خلافهما على الارتباط بفتاة 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامه بالجيزة حبس المتهم بالشروع فى قتل صديقه بسبب خلاف بينهما على الارتباط بفتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على اسباب وملابسات الواقعة.

اعترف المتهم بالشروع فى قتل عامل بالجيزة، عقب القبض عليه بارتكاب الجريمة، أمام جهات التحقيق أن مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه، تطورت لمشاجرة، مما دفعه لطعنه بسلاح أبيض، وعل ارتكابه الجريمة، بسبب خلاف بينهما على الارتباط بفتاة.

كما استمع رجال المباحث لأقوال المجني عليه، وتم فحص كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، بالإضافة إلى التحفظ على سلاح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.

لقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بالشروع فى قتل عامل، بسبب تنافسهما على الارتباط بفتاة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نقل شاب إلى المستشفى مصابا نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بإجراء التحريات تبين أن عاطلا اعتدى عليه بسلاح أبيض، بعد تشاجرهما، نتيجة تنافسهما على الارتباط بفتاة.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب فتاة، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق التى امرت بما سبق.