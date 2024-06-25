توقيع الكشف الطبى على الحجاج بميناء نويبع للتأكد من خلوهم من الأمراض.. صور

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أكد الدكتور هيثم الشنهاب، مدير مديرية الصحة بجنوب سيناء، أنه تم توقيع الكشف الطبى على جميع الحجاج، للتأكد من خلوهم من أى أمراض، ومراجعة الكروت الصحية لكل حاج، ومتابعتهم داخل محافظاتهم المختلفة.

وسيتم متابعة كافة الحجاج التابعين للمحافظة للاطمئنان على حالتهم الصحية، وتفعيل دور الترصد للأمراض المعدية عن طريق موقع متابعة القادمين من الحج إلكترونيًا على موقع الوزارة الخاص بمتابعة العائدين من الحج. يأتى ذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبتوجيهات اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بضرورة متابعة عودة كافة الحجاج المصريين بميناء نويبع البحرى بعد أداء مناسك فريضة الحج.

حيث تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور هيثم الشنهاب، مدير المديرية، وبعضوية كلاً من الدكتور أشرف فوزى، مدير الطب الوقائى، والدكتور كامل سمعان، مدير الحجر الصحى، وقد توجهت اللجنة إلى ميناء نويبع البحرى لمتابعة أعمال استقبال الحجاج القادمين من السعودية بعد أداء مناسك الحج.

أضاف وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء أنه قامت اللجنة بمناظرة كافة الحجاج والاستماع إلى كافة استفساراتهم والرد عليها فيما يخص الحالة الصحية والتعليمات الواجب اتباعها بعد العودة، وقام فريق الحجر الصحى بميناء نويبع بإنهاء كافة الإجراءات الصحية لكافة القادمين، وتقديم الخدمة الطبية العاجلة لأى حالة طارئة، ويستمر رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء حتى عودة كافة الحجاج بعد أداء المناسك.



توقيع الكشف الطبي على الحجاج للتأكد من خلوهم من الأمراض



توقيع الكشف الطبي على الحجاج للتأكد من خلوهم من الأمراض



توقيع الكشف الطبي على الحجاج للتأكد من خلوهم من الأمراض



توقيع الكشف الطبي على الحجاج للتأكد من خلوهم من الأمراض