توافد طلاب الثانوية على اللجان بالدقهلية لأداء مادة اللغة الأجنبية الثانية

الدقهلية -محمد الحبشي

توافد طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، لأداء اختبارات نهاية العام الدراسي 2023 -2024، للثانوية العامة، حيث استقبلت مدارس محافظة الدقهلية، المقرر إقامة اختبارات الثانوية العامة لنهاية العام، الطلاب في تمام الساعة الـ8 من صباح اليوم، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وتشهد لجان الامتحانات، تواجد امني امام اللجان، اضافة لتطبيق اجراءات احترازية، بداية من اقامة ممرات لدخول الطلاب، ووضع مظلات لحماية الطلاب من اشعة الشمس، اضافة لاجراءات احترازية يتم تطبيقها داخل اللجان، بناءا علي تعليمات وزارة التربية والتعليم، لمديريات التعليم بالمحافظات لتيسير عملية الامتحانات امام طلاب الثانوية العامة.

وكان قد أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية جاهزية مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2023 - 2025.

ويؤدي الإمتحان في محافظة الدقهلية 56 ألف و 299 طالب وطالبة، موزعين(37492 بالقسم العلمي شعبة العلوم، و8030 بالقسم العلمي شعبة الرياضيات، و10449 بالشعبة الأدبية، و131 دمج و9 مكفوفين و2 بالجنة الأورام و6 بالجنة سجن جمصة و323 طلاب التعليم الدولى امام 150 لجنه بالإضافة الى اربع لجان منها لجنه للمكفوفين ولجنه مستشفى الأورام ولجنه المتفوقين ولجنة سجن جمصة بإجمالى 154 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية.



وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع مقار سير الامتحان، فضلا عن التعقيم والتطهير قبل وبعد انتهاء اليوم الامتحاني، حفاظاً على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان.

وجرى توزيع مخصصات اللجان من وسائل الإجراءات الاحترازية من الكمامات والمطهرات والكاشف الحراري، والتأكد من جميع وسائل الأمن والسلامة داخل جميع اللجان.

الجدير بالذكر، إن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألف و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركز لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالب مكفوف و3306 طالب دمج تعليمى و1646 طالب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط ، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا، كما يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل واضح في كراسة الإجابة.



توافد طلاب الثانوية العامة



فتح اللجان في الثامنة صباحا