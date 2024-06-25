اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2024 09:57 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

توافد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة الثانية بالمنوفية.. مباشر

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 08:31 ص
توافد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة الثانية بالمنوفية.. مباشر لجان الثانوية العامة
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، فى التوافد على اللجان لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وسط تواجد أمنى مكثف أمام اللجان.

تابع محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، عملية توزيع صناديق الأسئلة لامتحانات الثانوية العامة لليوم الثاني، للمواد المضافة للمجموع، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان اللغة الأجنبية الثانية، في ظل التنسيق بين أجهزة ومؤسسات الدولة .

هذا وقد حرص "الفولي"  علي متابعة عملية توزيع صناديق أسئلة امتحان الثانوية العامة وخطوط سير سيارات التوزيع والحراسات الأمنية المرافقة للتأمين.







الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية العامة

دعاء لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

امتحانات الثانوية العامة 2024

دعوة لطلاب الثانوية العامة

ادعية امتحانات الثانوية العامة

تسريب امتحانات الثانوية العامة

دعاء لطلاب الثانوية العامة

ادعية لطلاب الثانوية العامة

دعاء للثانوية العامة

امتحان الثانوية العامة اليوم

امتحان الثانوية العامة

الثانوية العامة جدول

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحان الثانوية العامة 2024

جدول

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول الثانوية العامة 2024

امتحان اللغة الثانية للثانوية العامة

اللغة الثانية للثانوية العامة

درجة النجاح في اللغة الثانية للثانوية العامة

اللغة الثانية للثانوية العامة من كام

امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة

امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة