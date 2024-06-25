توافد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة الثانية بالمنوفية.. مباشر

المنوفية - محمد فتحى

بدأ طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، فى التوافد على اللجان لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وسط تواجد أمنى مكثف أمام اللجان.

تابع محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، عملية توزيع صناديق الأسئلة لامتحانات الثانوية العامة لليوم الثاني، للمواد المضافة للمجموع، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان اللغة الأجنبية الثانية، في ظل التنسيق بين أجهزة ومؤسسات الدولة .

هذا وقد حرص "الفولي" علي متابعة عملية توزيع صناديق أسئلة امتحان الثانوية العامة وخطوط سير سيارات التوزيع والحراسات الأمنية المرافقة للتأمين.