تليجراف: التصعيد بين إسرائيل وحزب الله يزيد من خطر نشوب حرب واسعة النطاق

كتبت رباب فتحى ووكالات

رأت صحيفة "تليجراف" البريطانية اليوم الثلاثاء أن التصعيد العسكري المستمر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني؛ يزيد من خطر نشوب حرب واسعة النطاق خاصة بعدما أعلنت إسرائيل عزمها حشد قوات على الحدود الشمالية.

وأوضحت الصحيفة - في تقرير - أن إسرائيل وحزب الله تتبادلان إطلاق النار بشكل يومي تقريبا منذ اندلاع الحرب في غزة أكتوبر الماضي، لكن القتال اشتد في الأسابيع الأخيرة؛ مما أثار مخاوف من نشوب صراع شامل، وأن فتح إسرائيل جبهة جديدة؛ من شأنه أن يزيد من خطر نشوب حرب أكبر على مستوى المنطقة؛ يشارك فيها وكلاء إيرانيون آخرون وربما إيران نفسها.



واستشهدت الصحيفة في تقريرها بقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعمل على تقليص عملياتها ضد حركة حماس في غزة، وستكون قادرة على إعادة نشر قواتها على الحدود الشمالية مع لبنان قريبا.



وقال نتنياهو - في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي - إن "مرحلة القتال العنيف في قطاع غزة ستنتهي قريبا جدا، وسيكون لدينا إمكانية نقل بعض قواتنا شمالا، وسنفعل ذلك"، مضيفا أنه يأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة لكنه تعهد بحل المشكلة بطريقة مختلفة إذا لزم الأمر، قائلا "يمكننا القتال على عدة جبهات ومستعدون للقيام بذلك".



وأشار إلى أن أي اتفاق لن يكون مجرد "اتفاق على الورق" وأن ذلك سيتطلب أن يكون حزب الله بعيدا عن الحدود وآلية تنفيذ وعودة الإسرائيليين إلى منازلهم.

وقال حزب الله إنه سيواصل القتال ضد إسرائيل حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ومع ذلك، أكد نتنياهو مجددا أن الحرب لن تنتهي حتى يتم القضاء على حماس بشكل كامل.