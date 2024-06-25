اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يونيو 2024 10:54 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بنك الاستثمار الأوروبي يسهم في اتفاق لتمويل قدره 800 مليون يورو بإسبانيا

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 07:00 ص
بنك الاستثمار الأوروبي يسهم في اتفاق لتمويل قدره 800 مليون يورو بإسبانيا بنك الاستثمار الأوروبى

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أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن ضخ استثمارات في مسعى لتوريق أصول مؤسسة إسبانية، فيما تسهم هذه الخطوة في الحصول على 800 مليون يورو لدعم كفاءة الطاقة.


وذكر بنك الاستثمار الأوروبي -في بيان - أن الاتفاق والسيولة البالغة 800 مليون يورو تحفز تمويل مشاريع كفاءة الطاقة والرهون العقارية للمنازل، بالإضافة إلى مشاريع تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة الإسبانية.


واعتبر بنك الاستثمار الأوروبي أن الاتفاقية تدعم مشاريع كفاءة الطاقة والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة الإسبانية، مما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، فضلاً عن توفير التمويل للاقتصاد الحقيقي، وتعزيز المشاريع التي لها تأثير إيجابي على الاقتصاد والمجتمع.







بنك الاستثمار الاوروبى

اسبانيا

الطاقة فى إسبانيا




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