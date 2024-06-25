بكين تطالب كوريا الجنوبية بتحقيق شامل جراء مصرع 17 صينيا بمصنع للبطاريات

بكين (أ ش أ)

طالب سفير الصين لدى سول شينج هايمينج اليوم الثلاثاء، كوريا الجنوبية بإجراء تحقيق شامل جراء مصرع 17 عاملا صينيا إثر حريق فى مصنع للبطاريات الليثيوم الذى اجتاحته النيران فى هواسونج جنوب العاصمة سول.

وقال هايمينج - خلال تفقده للمصنع، وفقا لما أوردته صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) الصينية - "سنعمل مع سول لبذل قصارى جهدنا في أعقاب الحادث"، معربا عن أمله في عدم وقوع حدوادث مماثلة في المستقبل .

وتأكد مصرع 23 شخصا على الأقل، وفقا لإدارة الإطفاء الكورية الجنوبية، فيما أكدت السفارة الصينية أن 17 من الضحايا الذين لقوا حتفهم هم مواطنون صينيون كما أصيب مواطن صيني بجروح طفيفة.

وأشارت إدارة الإطفاء في إيجاز أولي إلى أن الحريق اندلع في الطابق الثاني من مبنى المصنع وعُثر على جثث الضحايا الذين كانوا يقومون بفحص منتجات البطاريات الجاهزة وتعبئتها في الطابق نفسه، ولم يتسن تحديد السبب الدقيق للحريق، لكن إدارة الإطفاء قالت إن "إحدى خلايا البطارية انفجرت".

ومن المقرر أن يقوم فريق من الشرطة ورجال الإطفاء وعمال الطب الشرعي ومسؤولين حكوميين كوريين جنوبين آخرين بالتحقيق بشكل مشترك في موقع الحريق وستطلب الشرطة أيضًا تشريح جثث الضحايا لتحديد سبب الوفاة.

ويمثل المواطنون الصينيون أكبر مجموعة أجنبية في كوريا الجنوبية 37.6% من الإجمالي في عام 2023 ، يليهم الفيتناميون والتايلانديون، وقد دخل عدد كبير من الكوريين الصينيين - المعروفين باسم تشاوشيانزو - إلى كوريا الجنوبية بشكل قانوني أو غير قانوني في القرن الماضي وأصبحوا عمالاً منخفضي الأجر.