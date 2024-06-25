بايدن يأمر بالمساعدة الفيدرالية لإعمار المناطق المتضررة من الفيضانات

واشنطن (أ ش أ)

أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، وجود كارثة كبيرة فى ولاية آيوا وأمر بتقديم المساعدة الفيدرالية لإعمار المناطق المتضررة من العواصف الشديدة والفيضانات والأعاصير التى بدأت فى 16 من يونيو الجارى.

وأوضح البيت الأبيض ـ حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن المساعدات تشمل منحا للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل وقروض منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة.

وكان حاكم ولاية آيوا "كيم رينولدز" قد أعلن أمس الاثنين، إعلانا بالكوارث في 21 مقاطعة شمال غربي الولاية، بما في ذلك مقاطعة سيوكس التي تضم مدينة روك فالي.