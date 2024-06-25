النيابة في قضية أم قتلت ابنتها في حلوان: المتهمة عذبت ابنتها مرات عديدة بزعم تأديبها

كتب سليم على

استمعت هيئة المحكمة بجنايات حلوان، إلى مرافعة النيابة العامة في محاكمة عاملة نظافة متهمة بقتل ابنتها بعد أن تعدت عليها بقصد تأديبها في منطقة حلوان.

وقالت النيابة العامة في مرافعتها، إن المتهمة افقتدت لكل معانى الأمومة بعد أن تعاملت مع ابنتها الضحية بكل قسوة بدلا من الحنو عليها ، لتحي ما فاتها من إعدام وجود اب جوارها ، وتعدت عليها أكثر من بزعم تأديبها، واستمرت المتهمة في معاملة ابنتها الضحية بجحود غير عابئة بقداسة الرباط بينهما ، وتبدلت سلوكيتها ضد واليدتها ، فإن قامت الطفة الضحية لتهم بإحتضانها اجتاحتها راغبة عارمة مرددة : "انى لاقاتلتك" .



عقدت الجلسة المستشار حسن فريد والمستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمناء السر مجدي شكري وليد رشاد.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 23136 لسنة 2023 جنايات حلوان، أن المتهمة " د . ح. م" 22 سنة، عاملة نظافة، قتلت عمدا ابنتها المجنى عليها الطفلة "ب. م" مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقد العزم على الخلاص منها لسخطها عليها، وتنفيذا لهذا الغرض والت تعديها عليها أكثر من مرة بالضرب بـ"عصا" بمختلف عموم جسدها بزعم تأديبها وتقويمها وأعقاب ذلك أطبق يديها على عنقها قاصدة من ذلك إزهاق روحها فأحدثت بها الإصابات التي أودت بحياتها دون استجابة لاستدائها مرة ودونما حملتها بعدما فاضت روحها إلى بارئها للمشفى بزعم مداوتها تخلصا من أثار جرمها.