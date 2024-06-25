العثور على جثمان طفلة مخنوقة بمدينة الزينية شمال الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

عثر أهالى منطقة نجع البلاحات التابعة لمركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، مساء أمس الإثنين، على جثمان طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات مخنوقة وفى رقبتها حبل وبجوارها جوال بمحيط منزلها، وانتقلت على الفور قوة من رجال مباحث مركز شرطة طيبة للتحقيق في الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من أهالى نجع البلاحات يفيد بالعثور على جثمان طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات ملقاة بجوارها جوال في محيط منزلها وحول رقبتها حبل مخنوقة به، وعلى الفور انتقل فريق من رجال المباحث بمركز شرطة طيبة للتحقيق في الواقعة ومعرفة الجناة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.