اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2024 11:02 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

العثور على جثمان طفلة مخنوقة بمدينة الزينية شمال الأقصر

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 12:32 ص
العثور على جثمان طفلة مخنوقة بمدينة الزينية شمال الأقصر اسعاف - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر أهالى منطقة نجع البلاحات التابعة لمركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، مساء أمس الإثنين، على جثمان طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات مخنوقة وفى رقبتها حبل وبجوارها جوال بمحيط منزلها، وانتقلت على الفور قوة من رجال مباحث مركز شرطة طيبة للتحقيق في الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من أهالى نجع البلاحات يفيد بالعثور على جثمان طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات ملقاة بجوارها جوال في محيط منزلها وحول رقبتها حبل مخنوقة به، وعلى الفور انتقل فريق من رجال المباحث بمركز شرطة طيبة للتحقيق في الواقعة ومعرفة الجناة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.







الأقصر

العثور على طفلة مخنوقة بالاقصر

اخبار الأقصر

طفلة مخنوقة بالاقصر

اخبار المحافظات




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة