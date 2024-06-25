اليوم السابع
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الطقس غدا.. أجواء شديدة الحرارة وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 04:32 م
الطقس غدا.. أجواء شديدة الحرارة وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 39 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الأربعاء ، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع غدا أن يشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس  بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .

وبالنسبة  لـ درجات الحرارة  غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30.

 

 







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