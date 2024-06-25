الصين بصدد توسيع نطاق سياسة الإعفاء من تأشيرة العبور وزيادة الرحلات الوافدة

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تعتزم الصين توسيع سياستها إزاء الإعفاء من تأشيرة العبور، لتشمل المزيد من الدول، وزيادة عدد الرحلات الجوية القادمة من الدول المصنفة كمصدر رئيسي للمسافرين، وذلك في إطار سعيها لتحسين إجراءات الدخول والخروج لديها، بحسب ما ذكر منشور كشفت عنه أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين.



وذكرت وكالة الانباء الصينية "شينخوا" أن الصين ستطرح منتجات وخدمات إضافية عالية الجودة للرحلات الوافدة، حسبما جاء في المنشور الصادر بشكل مشترك عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وأربع هيئات حكومية أخرى.

ولفت المنشور إلى أنه ينبغي بذل جهود لتحسين إجراءات وضع لافتات شوارع بلغات أجنبية في الأماكن العامة، مثل مناطق الجذب السياحي الشهيرة والمطاعم والفنادق والمطارات.



وفيما يتعلق بخدمات الدفع، ستعزز الصين قبول البطاقات المصرفية الأجنبية في مختلف الأماكن والمتاجر، ما يتيح للزوار الدوليين في البلاد سهولة الحصول على خدمات الطعام والإقامة والنقل وشراء التذاكر والحجوزات.