السيارات تقود واردات السلع الاستهلاكية إلى الارتفاع بالربع الأول من 2024

كتب ــ مدحت عادل

عادت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة إلى الارتفاع مرة أخرى بالربع الأول من العام الجاري 2024، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.

ورصدت بيانات الجهاز، وصول الواردات الإجمالية من السلع الاستهلاكية المعمرة إلى نحو 911 مليونا و179 ألف دولار في الفترة من "يناير-مارس" في 2024، ارتفاعا من 580 مليونا و920 ألف دولار في الربع المناظر له العام الماضي 2023، بزيادة بلغت 330 مليونا و259 ألف دولار.

وتشير البيانات، إلى أن ارتفاع الواردات جاء مدفوعا بزيادة الواردات من سيارات الركوب والتي بلغت وحدها نحو 656 مليون و834 ألف دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 275 مليونا و33 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 381 مليونا و801 ألف دولار، بينما سجلت غالبية بنود السلع الاستهلاكية الأخرى ارتفاعات طفيفة، حيث بلغت قيمة واردات الثلاجات نحو 33 مليونا و199 ألف دولار بالربع الأول من العام الجارى 2024، مقابل 26 مليونا و696 ألف دولار لنفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت 6 ملايين و503 آلاف دولار.

وتضم القائمة أيضا الواردات المصرية من الغسالات وبلغت قيمتها 6 ملايين و503 آلاف دولار في الثلاث شهور الأولى من العام الجاري، مقابل 3 ملايين و166 ألف دولار في الفترة المناظرة لها العام الماضي 2023، بزيادة بلغت 3 ملايين و337 ألف دولار، ثم واردات مصر من شاشات التليفزيون وبلغت قيمتها 3 ملايين و451 ألف دولار بالربع الأول من العام الجاري، مقابل مليونين و953 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت 498 ألف دولار.