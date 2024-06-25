السجن المؤبد لمتهم بقتل شخص بمركز جهينة فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

عاقبت محكمة جنايات مسنأنف سوهاج، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وأمانة سر محمد فاروق المتهم "ا.ك.م"20 سنة عامل بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل المجنى عليه "ع.م.ا" بدائرة مركز جهينة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جهينة، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه بعد إطلاق النار عليه من سلاح ناري بدائرة المركز وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما قام خلالها المتهم بإطلاق النار عليه من سلاح ناري واستقرت الرصاصة فى رأسه مما أسفر عن سقوطه غارقا فى دمائه ومصرعه فى الحال ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.