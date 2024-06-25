الدنمارك تقدم 21 مليون دولار لدعم انضمام أوكرانيا ومولدوفا للاتحاد الأوروبى

كوبنهاجن (أ ش أ)

تعهدت الحكومة الدنماركية اليوم الثلاثاء، بتقديم 21 مليون دولار لدعم انضمام أوكرانيا ومولدوفا للاتحاد الأوروبى.

وكتبت وزارة الخارجية الدنماركية - في منشور على منصة "إكس" - أن الدنمارك قررت تخصيص 150 مليون كرونة دانمركية (أكثر من 21 مليون دولار أمريكى) لدعم أوكرانيا ومولدوفا في طريقهما إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

ووافق مجلس الاتحاد الأوروبى - فى 21 يونيو - على الإطار التفاوضي لأوكرانيا ومولدوفا؛ وهو الأمر الذي فتح الطريق أمام إطلاق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.

وبدأت اليوم المفاوضات بشكل رسمي في لوكسمبورج بشأن انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي.

