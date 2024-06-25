الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق وزير دفاع روسيا السابق سيرجى شويجو

وكالات

أصدرت الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء، مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين روسيين عسكريين لمهاجمة أهداف مدنية في أوكرانيا.

وبحسب موقع العربية، مذكرتي الاعتقال صدرت بحق كل من وزير الدفاع الروسي السابق سيرجي شويجو ورئيس هيئة الأركان العامة الجنرال الروسي فاليري جيراسيموف.

وأصدرت مذكرتا التوقيف بشبهة ارتكاب جرائم حرب من خلال شن هجمات على أهداف مدنية وألحاق ضرر جانبي كبير بمدنيين وفقا لما جاء في بيان للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي الشهر الماضي، فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المراقبين، بتغييره وزير الدفاع الروسى الذي خدم لفترة طويلة، سيرجي شويجو.

فقد قدم بوتين مساعده الاقتصادي السابق ونائب رئيس الوزراء الأول أندريه بيلوسوف ، البالغ من العمر 65 عاما، ليتولى منصب وزير الدفاع خلفا لسيرجي شويجو، البالغ من العمر 68 عاما، الذي تم تخفيض منصبه وتوليه رئاسة المجلس الأمني.