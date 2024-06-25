البيت الأبيض: بايدن يصنف كينيا حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج الناتو

واشنطن (أ ش أ)

وقع الرئيس الأمريكى جو بايدن، مرسوما رئاسيا بمنح كينيا صفة "الحليف الرئيس خارج الناتو".

وقال الرئيس الأمريكى فى مذكرة موجهة لوزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، حسب ما نشره البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس ووفقا لدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن تصنيف كينيا باعتبارها حليفًا رئيسيًا من خارج حلف شمال الأطلسي للولايات المتحدة لأغراض القانون وقانون مراقبة تصدير الأسلحة".

وتم الكشف عن هذه الخطوة في خضم الزيارة التي أجراها الرئيس الكيني وليام روتو، إلى واشنطن في 25 مايو 2024، والتي تعد أول زيارة دولة لرئيس لإفريقي من 15 عاما، كما أن روتو، سادس رئيس يحصل على دعوة لهذا النوع من الزيارات في عهد الإدارة الحالية.

وتشير صفة "الحليف الرئيسي خارج الناتو" إلى وجود "علاقات وثيقة" مع واشنطن، وتفترض منح بعض الامتيازات للشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني وتوريدات الأسلحة، مع أنها لا تنص على أي التزامات أمنية للولايات المتحدة أمام الدولة الحليفة.

جدير بالذكر أن كينيا أصبحت الدولة الـ 19 التي تتمتع بصفة حليف الولايات المتحدة الرئيسي خارج الناتو.