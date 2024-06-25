البنك الدولى يجدد التزامه بدعم تونس في تنفيذ برامجها على جميع الأصعدة

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جدد نائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، عصمان ديون، التزام البنك الدولي بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها على جميع الأصعدة، خاصة تلك الداعمة لرأس المال البشري، والمشروعات التي لها علاقة بالأمن الغذائي، والمائي والطاقي.



وذكرت رئاسة الحكومة التونسية - في بيان اليوم الاثنين - أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء أحمد الحشاني نائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط عصمان ديون بقصر الحكومة بالقصبة، خلال زيارته الحالية لتونس التي بدأت من أمس و مستمرة حتى الغد.



من جانبه، ثمن رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني العلاقات المتميزة مع البنك الدولي في كل المجالات، كما تطرق إلى مدى نسبة تنفيذ الأعمال بعدد من المشروعات الممولة حاليا من جانب البنك، وآفاق التعاون المشترك.



كما أشرف أحمد الحشاني على جلسة عمل مع وفد من مجموعة البنك الدولي برئاسة عصمان ديون، بحضور وزراء الاقتصاد والتخطيط، الشؤون الاجتماعية، الصناعة والطاقة والمناجم، الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بوزارة الشؤون الثقافية.



واستعرض الحضور مختلف المشروعات والبرامج الممولة من البنك الدولي والبرنامج المستقبلي للتعاون بين الطرفين، حول دعم الأمان الاجتماعي، والصحة، وقطاع الطاقة والزراعة والمياه، والأمن الغذائي، والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب البرامج الموجهة للتأقلم مع التغيرات المناخية، وتلك المتعلقة بالاستثمار والتجديد لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.