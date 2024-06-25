الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية

رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم، 25 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية المحتلة، بينهم جريح، ومعتقلون سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير - في بيان مشترك - بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة نابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات " بيت لحم، رام الله، وقلقيلية"، رافقها أعمال تنكيل واسعة، تحديدا في مخيم بلاطة بمدينة نابلس، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تدمير وتخريب المنازل.

وأشار البيان إلى أنّ حصيلة الاعتقالات ارتفعت منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من (9385)، وتشمل هذه الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.