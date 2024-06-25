ارتفاع نسبة إنتاج ليبيا من الغاز الطبيعي لـ39% والبنزين لـ19.2% خلال 2024

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سجلت ليبيا ارتفاعا ملحوظا في مجمل إنتاج المشتقات النفطية خلال عام 2024، حسبما ذكرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي الليبي.



وذكر تلفزيون الوسط الليبي أن إنتاج ليبيا من الغاز الطبيعي ارتفع بنسبة 39% ليبلغ نحو 49.7 ألف طن متري في العام 2023، بزيادة 14 ألف طن متري عما سجله في العام السابق 35.6 ألف طن.



وسجلت أيضا زيادة في إنتاج البنزين بنسبة 19.2% وبواقع 70 ألف طن متري خلال الفترة نفسها ليصل إلى 434 ألف طن متري مقابل 364.2 ألف طن، كما زاد إنتاج وقود الديزل بنسبة 13% وبواقع 204 آلاف طن متري ليسجل في العام الماضي نحو 1.76 مليون طن متري، مقابل 1.55 مليون طن، وكذلك زيت الوقود الثقيل بنسبة 18.2% وبواقع 311 ألف طن ليبلغ خلال الفترة نفسها مليونين اثنين و19 ألف طن متري، مقابل حوالي 1.7 مليون طن.