اليوم السابع
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إصابة 11شخصا فى انقلاب سيارة بالمنيا

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 09:56 ص
إصابة 11شخصا فى انقلاب سيارة بالمنيا حادث تصادم - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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أصيب 11شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى بالقرب من كوبرى ابوشناف بالمنيا، وتم نقل المصابين الى المستشفى العام لتلقى العلاج.


تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا اخطارا يفيد إنقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوى الغربى كانت قادمة من القاهرة بالقرب من كوبرى ابوشناف بمركز المنيا.


أسفر الحادث عن إصابة 11شخصا بإصابات متنوعة، وبالانتقال والفحص أفادت التحريات الأولية، إلى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى، واصابة 11شخص، باصابات متفرقة بين سحجات وكدمات وكسور، وانتقلت سيارات الاسعاف الى مكان الحادث، وتم نقل المصابين الى المستشفى العام لتلقى العلاج،  وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق.
 







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