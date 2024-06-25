اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يونيو 2024 09:55 ص
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أولياء الأمور يتضرعون بالدعاء لأبنائهم طلاب الثانوية العامة.. لايف وصور

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 09:00 ص
أولياء الأمور يتضرعون بالدعاء لأبنائهم طلاب الثانوية العامة.. لايف وصور أولياء الأمور أمام اللجان
أسوان - عبد الله صلاح

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تواجد عدد من أولياء الأمور أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة أسوان، وتضرعوا بالدعاء لأبنائهم الطلاب وسألوا الله لهم التوفيق خلال مسيرة الامتحانات.

ويؤدى اليوم، طلاب الثانوية العامة وعددهم 7292 طالباً وطالبة بمحافظة أسوان، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية فى ثانى المواد بعد قضاء أجازة عيد الأضحى المبارك.

أكد محمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن طلاب الثانوية العامة بالمحافظة يؤدون الامتحانات فى 27 لجنة على مستوى المحافظة، موزعين على 5 إدارات تعليمية وهى: "أسوان ونصر النوبة ودراو وكوم أمبو وإدفو".

وفى السياق، كلف أشرف عطية، محافظ أسوان، المسئولين بالوحدات المحلية، بتوفير كافة سبل الراحة لتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات والوصول إلى اللجان بكل سهولة ويسر، خلال فترة امتحانات الثانوية العامة هذا العام التى تمتد حتى يوم الأربعاء 17 يوليو المقبل.







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