مقتل شاب بالدقهلية على يد آخرين بعد طعنه بسلاح أبيض فى الرقبة

الدقهليه شريف الديب

لقي شاب بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية مصرعه بطعنة نافذة في الرقبة، فى العقد الثالث من عمره، وذلك بعد تعدي آخرين عليه بالضرب بسلاح أبيض، بسبب مشادة نشبت بينهما وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة شربين من المستشفى المركزي، بوصول شاب يدعى محمود ربيع محمد صبري الهمشري، ويبلغ من العمر 22 عامًا، مقيم بمدينة شربين، مصابًا بطعنة نافذة في الرقبة، وتوفي، ادعاء تعد من آخرين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات، تبين أن مشادة نشبت بين المجني عليه وآخرين، وقاموا بالتعدي عليه بسلاح أبيض، وأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، ويكثف ضباط وحدة مباحث المركز من جهودهم لضبط الجناة.