مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية تعلن موعد وشروط التقدم للعام الدراسى 2025

كتب محمود طه حسين

أعلنت مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية، عن فتح باب التقديم للالتحاق للعام الدراسى المقبل 2025، بداية من 1 يوليو، ولمدة لمدة 15 يومًا، إلكترونيا على الرابط الرسمى للمدرسة، مضيفة أن الدراسة بالمدرسة ثلاث سنوات، فى التخصصات الكهرباء، والميكانيكا، والتبريد والتكييف، واللوجستيات.

وحددت المدرسة شروط التقديم كالتالى:

- أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023-2024.

- ألا يقل مجموعه عن 240 درجة.

- يتاح التقديم للبنين من إدارة قويسنا وشبين الكوم التعليمية بالمنوفية وإدارة بنها التعليمية بالقليوبية ( فقط ).

- ألا يزيد سن المتقدم عن 16 عام فى أول أكتوبر 2024

- لا تقبل التحويل من المدارس الأخرى.

مميزات المدرسة

- نظام إدارة مدرسية متميز.

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- فرص التعيين بشركات ومصانع مجموعة العربى بعد التخرج حسب احتياجات الشركة.

- مكافآت مالية شهرية أثناء فترة التدريب العملى (مصروف جيب).

- توفير زى مدرسى ومهمات أمن وسلامة مجانية لجميع الطلاب.

- توفير أتوبيسات مكيفة لنقل الطلاب للمدرسة ولمكان التدريب.

- توفير وجبة ساخنة يوميا أثناء فترة الدراسة والتدريب الميداني

- توفير كافة الخامات للتدريبات العملية وكل احتياجات التدريبات.

- غرس العادات والسلوكيات الحسنة وبناء الشخصية لدى الطلاب التطوير المستمر فى المناهج لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

- يوجد فرصة استكمال للدراسة بالجامعات التكنولوجية للطلاب.

وأعلنت المدرسة شروط القبول :

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التى تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع الشريك الصناعي.

- اجتياز اختبارات القبول بنسبة لا تقل عن 50% فى كل مادة على حدة.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

اجتياز الاختبارات الطبية وكشف عدم التدخين.