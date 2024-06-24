محافظ المنيا يترأس اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات التنموية والخدمية بالمحافظة

المنيا - حسن عبد الغفار

ترأس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة عدد من الملفات التنموية والخدمية الحيوية، معلناً موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على انضمام المنيا إلى المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل على مستوى مراكز المحافظة التسعة والتي تأتي تزامناً مع الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الثورة التي أنقذت البلاد من الفوضى وأعلنت أسس الانتماء والوطنية بين جموع الشعب المصرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة نجاح التلاوى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات وجهاز تعمير المنيا وممثلي الشركات والهيئات.

أكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بشبكات ومحطات مياه الشرب و سرعة الاستجابة وفحص شكاوى المواطنين المتعلقة بضعف المياه، موجها شركة مياه الشرب و الصرف الصحى برفع كفاءة المحطات والشبكات خاصة مع ازدياد استهلاك المياه نظراً للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، كما طالب المحافظ من هيئة الطرق سرعة الانتهاء من تنفيذ كوبرى مغاغة وبني مزار و تل العمارنة، بالإضافة إلى التنسيق مع شركات الكهرباء والغاز والمياه للانتهاء من رصف عدد من الطرق بقرى حياة كريمة.

واطمأن المحافظ على سير امتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة دون تلقى شكاوى، مشدداً على تطبيق الضوابط المنظمة لأداء الامتحانات فى أجواء ملائمة للطلاب.

وشدد المحافظ، على تقديم كافة التسهيلات الخاصة بإجراءات التصالح بالمراكز التكنولوجية لإنهاء طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح، مشيراً إلى التجهيز والاستعداد لانطلاق الموجة الـ 23 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وخلال الاجتماع، قرر المحافظ تشكيل لجنة عليا للتفتيش على توزيع الأسمدة على الفلاحين، على أن تضم اللجنة إدارة التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة ومديريات الزراعة والتموين والمسطحات المائية.

كما شدد المحافظ على مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز لضبط الأسعار مع الالتزام بتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين من المواد الغذائية في المنافذ الثابتة والمتنقلة وخاصة في القرى على مستوى مراكز المحافظة.

وتطرق المجلس إلى استعراض منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة حيث تم الانتهاء وتسليم المدفن الصحى فى كل من ملوى والمنيا إلى جانب مصنع العدوة خلال الفترة المقبلة.

كما تناول الاجتماع استعراض خطة فرع المجلس القومى للمرأة والتي تتضمن دورات تدريبية في الشمول المالى بقرى حياة كريمة وريادة الأعمال والإقراض والتعريف ببرنامج تحويشة وإنشاء وحدة لإنتاج الألبان بالمجلس ووحدة لصناعة الاكسسورات، إلى جانب استصدار الرقم القومى للسيدات مجانا.

وفى ختام المجلس، استعرض هشام عباس مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2023 /2024، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات، والهيئات، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.