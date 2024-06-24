اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مباحثات أممية أمريكية حول الوضع السياسي فى ليبيا

الإثنين، 24 يونيو 2024 11:00 م
مباحثات أممية أمريكية حول الوضع السياسي فى ليبيا ريتشارد نورلاند
أ ش أ

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اجتمعت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة بليبيا ستيفاني خوري مع كل من المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيرمي بيرنت لمناقشة الوضع السياسي في البلاد.


ونقل تليفزيون الوسط الليبي اليوم عن خوري قولها " إن اللقاء تناول تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي في ليبيا، وضرورة اتخاذ موقف دولي موحد للتغلب على المأزق الراهن وتسهيل عملية سياسية شاملة يقودها ويملكها الليبيون ".


وكانت خوري أجرت لقاءات مكثفة اليومين الماضيين مع قادة ومسئولين في ليبيا لبحث سبل الخروج من المأزق السياسي الحالي في ليبيا.







المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا

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