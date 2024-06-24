كهرباء غرب الدلتا تنظم دورات تدريبية بقيمة 200 جنيه فى 13 مجالا لأبناء العاملين

كتبت ـ رحمة رمضان

أعلنت شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء برئاسة المهندس محمد الباتع، عن قيام مركز تدريب أبو قير بفتح باب التقدم لأبناء العاملين وأبناء المناطق المحيطة بالمركز من خط المعمورة إلي رشيد للاشتراك فى الدورات التدريبية فى 13 مجالا مختلفا خلال موسم صيف 2024 (يوليو - أغسطس - سبتمبر).

وتشمل الدورات التدريبية الجنسين في مجالات صيانة الحاسب الآلي، فوتوشوب، لغة إنجليزية، تبريد وتكييف، أمن صناعى، برادة، لحام، لف محركات، خراطة، p.l.c، حاسب آلي وصيانة أجهزة منزلية.

وتبلغ رسوم الدورة 200 جنيه لأبناء العاملين بالكهرباء، و300 جنيه لغير أبناء العاملين، بالإضافة إلى رسم تحديد مستوي اللغة الإنجليزية 20 جنيها.



