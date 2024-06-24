علقة موت وتصوير لشاب تحرش بفتاة في المرج.. اعرف تفاصيل الحادث

كتب محمود عبد الراضى

كشفت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من طالب (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس – مصاب بجرح قطعى) بتعرضه للضرب بتاريخ 20 الجارى وتصويره داخل أحد العقارات بدائرة القسم، وقدم مقطع فيديو بمضمون ذلك (تم تداوله على صفحة خاصة بإحدى الفتيات عبر تطبيق "إنستجرام").

بالفحص وإجراء التحريات برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (موظفة بأحد البنوك وشقيقها وحارس العقار محل سكنهما)، وبمواجهتهم اعترفوا بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لقيامه بالتحرش بالأولى والصعود خلفها بالعقار سكنها ومحاولة كتم أنفاسها حال استغاثتها بالجيران، وقيامها بنشر مقطع الفيديو على صفحتها.. وبسؤال المبلغ أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.