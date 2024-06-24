سيدة تقود تشكيل عصابى للتنقيب عن الآثار: حفرنا 8 أمتار ولم نعثر على شيء

كتب أحمد إسماعيل ـ إيهاب المهندس

اعترفت المتهمة بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة دراو فى أقوالها أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب جريمة التنقيب بمساعدة آخرين، وتابعت المتهمة فى أقوالها بأنهم تمكنوا من الحفر لعمق 8 أمتار وبقطر 2 متر مستخدمين الأدوات المضبوطة دون العثور على قطع أثرية.

فيما قررت جهات التحقيق حبس المتهمة و3 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابسات الجريمة وبيان وجود وقائع آخرى مماثلة من عدمه.

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حمل فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دراو بمديرية أمن أسوان من (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل كائن بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط (سيدة و3 أشخاص) حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم وتبين وجود حفرة (بقطر 2 متر وبعمق 8 أمتار)، وضبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة فـى الحفر.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتى امرت بما سبق.