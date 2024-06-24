اليوم السابع
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الإثنين، 24 يونيو 2024 10:50 م
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زيلينسكي: نبذل جهوداً حثيثة لحماية مواطنينا من الهجمات الروسية

الإثنين، 24 يونيو 2024 07:22 م
زيلينسكي: نبذل جهوداً حثيثة لحماية مواطنينا من الهجمات الروسية زيلينسكي
أ ش أ

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن جهوداً حثيثة تُبذل لحماية الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم في مواقف صعبة للغاية جراء الهجمات الروسية.


ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم "الاثنينط عن زيلينسكي قوله "في كل المناطق، في كل مدينة، وفي الأماكن تحت النيران الروسية،تبذل الجهود الحثيثة لحماية شعبنا في أصعب المواقف التي تسببت بها روسيا".


كما شكر الرئيس الأوكراني "جميع العاملين على إنقاذ أكبر قدر ممكن من الأشخاص"، بما في ذلك موظفي خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا، ضباط الشرطة، المسعفون، والمتطوعون الذين يهتمون ويساندون الشعب الأوكراني وأوكرانيا.







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روسيا

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