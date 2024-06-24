رجال الدين بسوهاج يعرفون المواطنين بمراحل تنقية مياه الشرب لحثهم على ترشيد الاستهلاك

سوهاج عمرو خلف

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بالتعاون مع مديرية الأوقاف رحلة تعريفية لرجال الدين الإسلامى بمدينة سوهاج، لمحطة مياه سوهاج غرب السطحية المرشحة للتعرف على مراحل تنقية مياه الشرب والجهد المبذول فى انتاج كوب مياه نظيف ومطابق للمواصفات القياسية لجودة المياه، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

وأضاف أنه تم تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، والتى يتم تنفيذها فى 181 قرية بمحافظة سوهاج والتى تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي متكامل.

وأوضحت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف أنه تم تعريف رجال الدين الإسلامى بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى التعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة وأهمية استخدام القطع الموفرة فى ترشيد الاستهلاك.

وفى نهاية اللقاء تمت مطالبة رجال الدين المشاركين بضرورة حث المواطنين من خلال الخطب بالمساجد على أهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على شبكات الصرف الصحي ونشر ثقافة الوعى المائى لأن الحفاظ على الموارد المائية مسئولية الدولة والمواطنين معاً.