رئيس جامعة دمياط يوجه بتنظيم مسابقات وفعاليات رياضية وفنية وثقافية

دمياط معتز الشربيني

وجه الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، بضرورة تنظيم مسابقات وفعاليات رياضية وفنية وثقافية بالتعاون مع الكليات، لتشجيع طلابها على المشاركة، وتبني المواهب التي تستحق الاهتمام والتطوير، وفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية، ودعمهم في اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم.

كما وجه رئيس جامعة دمياط وكلاء الكليات بضرورة توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشرى والمادي بكليات الجامعة ، ثم انتقل سيادته لمناقشة موضوعات المجلس.

وكان مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة دمياط قد عقد اجتماعه الشهري بجلسته رقم 139 اليوم برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط ، وبحضور الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.