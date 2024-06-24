اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2024 09:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة دمياط يوجه بتنظيم مسابقات وفعاليات رياضية وفنية وثقافية

الإثنين، 24 يونيو 2024 05:28 م
رئيس جامعة دمياط يوجه بتنظيم مسابقات وفعاليات رياضية وفنية وثقافية جانب من الإعلان عن تنظيم المسابقات والفعاليات
دمياط معتز الشربيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، بضرورة تنظيم مسابقات وفعاليات رياضية وفنية وثقافية بالتعاون مع الكليات، لتشجيع طلابها على المشاركة، وتبني المواهب التي تستحق الاهتمام والتطوير، وفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية، ودعمهم في اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم.

كما وجه رئيس جامعة دمياط وكلاء الكليات بضرورة توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشرى والمادي بكليات الجامعة ، ثم انتقل سيادته لمناقشة موضوعات المجلس.

وكان مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة دمياط قد عقد اجتماعه الشهري بجلسته رقم 139 اليوم برئاسة  الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط ، وبحضور الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.







دمياط

اخبار دمياط

جامعة دمياط

شئون البيئة

خدمة المجتمع




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة