حياة كريمة في قنا.. تنظيم فعاليات وأنشطة مبادرة "أنت الحياة"

قنا صابر سعيد

قال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا تابع فعاليات وأنشطة مبادرة "أنت الحياة" التي تنظمها مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع محافظة قنا وعدد من المديريات الخدمية ومؤسسات المجتمع المدني، لمدة 3 أيام بقرية الحراجية التابعة لمركز قوص، وذلك خلال الفترة من 23 إلي 25 يونيو الجارى، تأتى هذه المبادرة في إطار الدور المجتمعي والتنموي لمؤسسة حياة كريمة.

وأوضح عمر، أن فاعليات قوافل "أنت الحياة"، انطلقت بالأمس من مدرسة الشهيد مصطفى بخيت الإعدادية بقرية الحراجية، مشيرا إلي أن فعاليات المبادرة تتضمن أنشطة "طبية، ثقافية، رياضية، مكافحة إدمان ، مسرح طفل، ورش عمل للأطفال والسيدات، محدودى الدخل، قوافل بيطرية"، لافتا إلي أن القافلة تستهدف كل الفئات "الشباب، ذوى الهمم، الأطفال، الغارمات".

وأشار عبد الباقي، إلي أن️ القوافل الطبية استقبلت 500 حالة شملت العيادات الباطنة والعظام والجراحة والنسا وتنظيم الأسرة والأطفال ومعمل للتحاليل، كما استقبلت قافلة مصر الخير للغارمين 270 حالة وتم استلام المستندات الخاصة بالحالات، بالإضافة إلى أن صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي استهدف حوالى 350 طفل 120و سيدة فى ندوات توعية وانشطة للأطفال، في الوقت الذي استقبل فيه برنامج محو الأمية 70 حالة تم إجراء استكتابات فورية لهم.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أنه تم تقديم عروض مسرحية وعروض تنورة استهدفت نحو 500 طفل وسيدة، كما تم تقديم مواهب غنائية لمتطوعي المؤسسة وعقد ندوات توعية والعاب ترفيهية ، وعمل فاعلية التخييم استهدف نحو 200 طالب وطالبة، وعمل ورش الرسم للأطفال بمشاركة متطوعي صندوق مكافحة الإدمان ومتطوعي حياة كريمة استهدفت نحو 100 طفل، هذا بالإضافة إلى قافلة بيطرية استهدفت الكشف على عدد 558 من الماعز والخيول والابقار والجاموس.

وأكد عبد الباقي، أن القيادة السياسية تعمل على توفير الخدمات للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا لتوفير الحياة الكريمة لهم، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا في التعاون مع مختلف المؤسسات بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة، مثمنا الجهد الذي يُبذل من قبل مسؤولي المؤسسة في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

ومن جانبهم قدم مسئولو مؤسسة حياة كريمة، الشكر لمحافظ قنا و نائب المحافظ ولكافة الجهات المشاركة، على ما أولوه من اهتمام لتنفيذ فعاليات القافلة التنموية الشاملة لخدمة أهالي القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة.