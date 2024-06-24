حبس 9 أشخاص 4 أيام لاتهامهم بسرقة 504 هواتف محمولة من سيارة بالبدرشين

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامه بالجيزة حبس تشكيل عصابى مكون من 9 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة 504 هواتف محمولة من داخل سيارة بمنطقة البدرشين.

فيما طلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه .

نجحت الاجهزة الامنية بالجيزة من ضبط (9 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة (504 هاتف محمول) من داخل إحدى سيارات النقل بدائرة مركز شرطة البدرشين، وعرض الهواتف المحمولة المستولى عليها للبيع عبر تطبيق "واتس أب" ، وأرشدوا عن جزء من الهواتف المحمولة المستولى عليها ومبلغ مالى من متحصلات بيع باقى الهواتف.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق .

عقوبة السرقة

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.