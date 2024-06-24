اليوم السابع
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جالانت: التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة لا يزال مهما للغاية

الإثنين، 24 يونيو 2024 06:41 م
جالانت: التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة لا يزال مهما للغاية جالانت
كتب محمد شرقاوى

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قال وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت، إن التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة لا يزال مهما للغاية وما نختلف فيه نسعى بعده للتوصل إلى تفاهمات وحل الخلافات، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.


ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.


ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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