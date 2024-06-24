تأمين مباراة الأهلى والزمالك غدا بنظام "الدوائر الأمنية"

كتب محمود عبد الراضى

بنظام "الدوائر الأمنية"، يؤمن رجال الأمن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقررة اقامتها فى السابعة مساء غدا الثلاثاء باستاد القاهرة.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرقا أمنية لتأمين المباراة ودخول الجماهير، ومنع اصطحاب الممنوعات مثل الشماريخ والالعاب النارية، مع تأمين ممرات اللاعبين.

وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية طاقم التحكيم الاسبانى الذى يدير المباراة، بقيادة أليخاندرو مونييز رويز مباراة الأهلى والزمالك، فى الجولة السابعة والعشرين من عمر الدورى المصرى الممتاز، ويعأون مونييز الحكمان المساعدان دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه، ويقود سانتياجو خايمى لاترى تقنية حكم ألفيديو المساعد "VAR" ويساعده ميجيل أنخيل أورتيز أرياس.

وحقق الأهلى فوزا مهما على حساب الداخلية بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما الجمعة على استاد السلام فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثانى عشر من عمر مسابقة الدورى المصري. بهذا ألفوز ارتقى الأهلى للمركز الثانى برصيد 42 نقطة بفارق الأهداف عن المصرى صاحب المركز الثالث، بينما توقف رصيد الداخلية عند 15 نقطة فى المركز الأخير بجدول المسابقة.

كما حقق فريق الزمالك ألفوز على فاركو بنتيجة 2- 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء، الجمعة، على استاد المقأولون العرب، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز. بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 34 نقطة، فى المركز التاسع، بعدما لعب 20 مباراة حقق 10 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.