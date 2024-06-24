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انتظروا أقوى مراجعة نهائية فى اللغة الألمانية للثانوية العامة على اليوم السابع

الإثنين، 24 يونيو 2024 06:40 م
انتظروا أقوى مراجعة نهائية فى اللغة الألمانية للثانوية العامة على اليوم السابع طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية
كتب محمد عبد الرحمن

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يقدم "اليوم السابع" مراجعة نهائية شاملة في اللغة الألمانية، لطلاب الثانوية العامة، يستطيع من خلالها الطلاب والطالبات الاستعانة بها في المراجعة النهائية للمادة، حيث يؤدي طلاب وطالبات الثانوية العامة، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتشمل: "الفرنسية، والإسبانية، والإيطالية، والألمانية، والصينية، واللغة الإنجليزية"، غدًا الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024.

ويتضمن البث المباشر مراجعة نهائية شاملة وملخصة لمنهج مادة اللغة الألمانية،؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بأهم أجزاء المنهج والتدريب على شكل أسئلة امتحان آخر العام، الذي يتضمن 31 سؤالًا، مخصص لها 40 درجة، وتتضمن المراجعة النهائية للمادة (ملخصًا لأهم كلمات المنهج - قواعد المنهج في نقاط).

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية التي يقدمها "اليوم السابع" في مختلف مواد الثانوية العامة الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد في وزارة التربية والتعليم، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، التي تستمر حتى 20 يوليو 2024.

ويتيح "اليوم السابع" عبر منصاته، مراجعات نهائية شاملة ومتنوعة لكل مواد الثانوية العامة الدراسية، ونماذج علمية لشكل أسئلة الامتحانات فى جميع المواد، يستطيع من خلالها الطلاب تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء الامتحانات والحصول على درجات التفوق والنجاح، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.







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مراجعة مواد الثانوية العامة

بوابة الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية العامة 2024

بوابة امتحانات الثانوية العامة

المراجعة النهائية لمواد الثانوية العامة

مادة اللغة الألمانية

مراجعة مادة اللغة الألمانية

مراجعة اللغة الألمانية للثانوية العامة

امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة



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