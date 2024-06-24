إصابة 10 مواطنين فى انقلاب ميكروباص على طريق الرزيقات الصحراوى الغربى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهد طريق الرزيقات الصحراوى غرب محافظة الأقصر، مساء اليوم الإثنين، وقوع حادث إنقلاب لسيارة ميكروباص على مدخل المحافظة الغربى، مما أسفر عن إصابة 10 مواطنين بكدمات وجروح، وتم نقلهم لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق الرزيقات الصحراوي الغربى، مما أسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين ركاب الميكروباص، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل 10 مصابين من الأهالى إلى مستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد شهد طريق الوادي الصحراوي المدخل الغربي في محافظة الأقصر، إصابة 13 مواطنا في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل تريلا كبيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى حورس التخصصى التابعة لمركز ومدينة أرمنت لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الخدمات الأمنية على طريق الوادي الصحراوي يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل تريلا كبيرة، مما أسفر عن إصابة 13 مواطنا من ركاب السيارتين وانتقلت لموقع الحادث سيارات الإسعاف ونقلت المصابين إلى مستشفى حورس التخصصى التابعة لمركز ومدينة أرمنت لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.