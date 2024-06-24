إصابة سيدة وتهشم سيارة فى انهيار أجزاء من شرفة عقار بمحرم بك بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شهدت منطقة الرصافة في محرم بك وسط الإسكندرية، إصابة سيدة عقب انهيار أجزاء من شرفة عقار مكون من 5 طوابق، وتهشيم أجزاء من سيارة تصادف وقوفها أسفل الشرفة محل الواقعة.

البداية كانت غرفة عمليات حي وسط، تلقت إخطارا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، يفيد انهيار شرفة عقار ومصابة بالعقار رقم 12 حارة المراكش من الأبعادية الرصافة محرم بك.

وعلي الفور انتقل مسئولي حي وسط، إلى محل البلاغ ترافقهم سيارة الإسعاف، وتبين أن العقار محل البلاغ عبارة عن دور أرضي و5 أدوار علوية، سقوط شرفة الدور الرابع وإصابة سيدة كانت متواجدة بالشرفة، وتدعي " نوال.ع.ال"، وأصيبت بكسور، وتم نقلها الى مستشفى جمال عبد الناصر لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.